E’ reggina l’unica azienda del Sud al servizio delle popolazioni terremotate

Un’eccellenza dell’imprenditoria reggina al servizio delle popolazioni del Centro Italia flagellate dal terremoto e dal maltempo. E’ questa la vicenda che vede protagonista la ‘Fmb Tubes’, unica azienda del Sud risultata aggiudicataria della fornitura dei moduli prefabbricati da destinare nelle aree colpite dal terremoto di Umbria e Marche.

‘Fmb Tubes srl’ è un’azienda leader nel Mezzogiorno nella fornitura di carpenteria metallica e nella costruzione di manufatti prefabbricati da oltre un decennio. La società è specializzata nella produzione in stabilimento (due impianti produttivi sono situati nella zona industriale di Polistena) e nella messa in opera di strutture in acciaio, quali capannoni industriali, ponti e passerelle, edifici commerciali e civili, scale di sicurezza e moduli prefabbricati. Proprio in ragione della riconosciuta competenza nel settore, la ‘Fmb Tubes’ è stata incaricata di fornire circa 100 moduli prefabbricati da installare nel centro di accoglienza che è stato allestito a Norcia, in provincia di Perugia e nel Maceratese a Caldarola e San Ginesio. I lavori sono in fase di ultimazione a Norcia e Caldarola e, entro fine febbraio, saranno completati anche a San Ginesio.

Particolarmente complesse sono le operazioni di installazione dei moduli che si stanno svolgendo in condizioni meteorologiche estremamente avverse in seguito alle pesanti nevicate degli ultimi giorni e ai forti disagi causati dalle scosse sismiche della scorsa settimana. Ciò nonostante le attività non si sono fermate e la Fmb Tubes, con il prezioso supporto degli uomini dell’Esercito e della Protezione civile, sta proseguendo a gran ritmo i lavori con il preciso obiettivo di consegnare i container alle tante famiglie e cittadini sfollati, nel più breve tempo possibile.

«Le popolazioni colpite dal terremoto sono in piena emergenza abitativa – spiega Samuele Furfaro, direttore finanziario di “Fmb Tubes” – quella dei moduli abitativi è una soluzione provvisoria ma efficace, in attesa della consegna delle ‘casette prefabbricate’. L’azienda da diversi mesi non conosce sosta per dare un tetto alle popolazioni di Umbria e Marche che, insieme a quelle abruzzesi, stanno attraversando un momento difficilissimo. I nostri installatori, a cui va un sentito ringraziamento – prosegue Furfaro – stanno lavorando in condizioni atmosferiche davvero critiche e con la consapevolezza che molte persone, purtroppo, una casa non ce l’hanno più. Siamo l’unica azienda calabrese e soprattutto del Sud ad essere coinvolta in queste delicate operazioni e per noi questo è motivo di grande orgoglio. E’ davvero un onore per noi poter contribuire alla ricostruzione post-sisma. Essere individuati dal Governo e dalla Protezione civile come loro fornitori – conclude Furfaro – ci incoraggia e stimola a fare sempre di più». Dalla produzione al montaggio, tutte le lavorazioni sono state realizzate negli stabilimenti di Polistena con personale di zona e il prodotto finale può sicuramente fregiarsi del marchio ‘Made in Calabria’.