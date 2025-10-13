Eccellenza: colpaccio della ReggioRavagnese e primo posto. I risultati la classifica
Il Bocale non va oltre il pareggio casalingo. Tonfo del Cittanova
13 Ottobre 2025 - 15:21 | Redazione
La partita più attesa della giornata è stata quella tra la capolista Praiatortora e la ReggioRavagnese, vinta dalla compagine reggina con il conseguente aggancio alla vetta. Pari casalingo per il Bocale.
I risultati della giornata
Polisportiva Gioiese-Virtus Rosarno 1-3
1912 Palmese-Brancaleone 1-3
Bocale ADMO-D.B. Rossoblu 1-1
Castrovillari-Stilomonasterace 0-3
Digiesse Praiatortora-ReggioRavagnese 1-3
Isola Capo Rizzuto-Paolana 0-2
Soriano-Rossanese 1-0
Trebisacce-Cittanova 6-1
La Classifica:
DIGIESSE PRAIATORTORA 12
REGGIORAVAGNESE 12
PAOLANA 10
VIRTUS ROSARNO 10
STILOMONASTERACE 9
TREBISACCE 9
ISOLA CAPO RIZZUTO 7
ROSSANESE 7
BRANCALEONE 7
D.B. ROSSOBLU’ 6
PALMESE 5
POLISPORTIVA GIOIESE 5
BOCALE ADMO 5
SORIANO 4
CITTANOVA 2
Castrovillari -7