Eccellenza: colpaccio della ReggioRavagnese e primo posto. I risultati la classifica

Il Bocale non va oltre il pareggio casalingo. Tonfo del Cittanova

13 Ottobre 2025 - 15:21 | Redazione

pallone campo

La partita più attesa della giornata è stata quella tra la capolista Praiatortora e la ReggioRavagnese, vinta dalla compagine reggina con il conseguente aggancio alla vetta. Pari casalingo per il Bocale.

I risultati della giornata

Polisportiva Gioiese-Virtus Rosarno 1-3

1912 Palmese-Brancaleone 1-3

Bocale ADMO-D.B. Rossoblu 1-1

Castrovillari-Stilomonasterace 0-3

Digiesse Praiatortora-ReggioRavagnese 1-3

Isola Capo Rizzuto-Paolana 0-2

Soriano-Rossanese 1-0

Trebisacce-Cittanova 6-1

La Classifica:

DIGIESSE PRAIATORTORA 12

REGGIORAVAGNESE 12

PAOLANA 10

VIRTUS ROSARNO 10

STILOMONASTERACE 9

TREBISACCE 9

ISOLA CAPO RIZZUTO 7

ROSSANESE 7

BRANCALEONE 7

D.B. ROSSOBLU’ 6

PALMESE 5

POLISPORTIVA GIOIESE 5

BOCALE ADMO 5

SORIANO 4

CITTANOVA 2

Castrovillari -7

Reggio Calabria Calcio