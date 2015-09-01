Ecco i consigli per migliorare i vostri selfie con il makeup!

Primer opacizzante, strobing, sopracciglia in evidenza e labbra matt: i trucchi di makeup per avere selfie più luminosi e fotogenici

di Marcella Laboccetta – Chi non si è mai fatto un selfie? Ormai è una moda dalla vita lunga…

Spesso però lo scatto non ci soddisfa del tutto… Come fare allora per migliorarci, renderci più fotogeniche e migliorare quindi anche i selfie che condivideremo nei nostri profili social?

Con il makeup naturalmente!

I consigli per migliorare i selfie con il makeup

Ecco allora alcuni utilissimi consigli di makeup per renderci più fotogenici davanti allo spietato obiettivo della fotocamera.

– Come ogni volta che ci si trucca, ma in questo caso ancor di più, la base è davvero molto importante.

Usate prima di tutto un primer opacizzante per attenuare i riflessi della luce o del flash, successivamente applicate il fondotinta (io consiglio uno della make up for ever, per avere un risultato coprente ma leggero, quindi più naturale), infine un pizzico di cipria e un filo di blush (da applicare al di sotto degli zigomi per ottenere un effetto rialzato degli stessi).

Per evidenziare o nascondere particolarità del viso ricorrere alla tecnica di makeup del contouring è sempre utile (cliccando qui potete vedere come correggere alcune imperfezioni).

è sempre utile (cliccando qui potete vedere come correggere alcune imperfezioni). Per dare alla foto un effetto super luminoso e seguire l’ultima tendenza del makeup invece, potete ricorrere allo strobing , che consiste nell’illuminare il più possibile il viso fino ad ottenere un effetto quasi stroboscopico. Un effetto che si può realizzare con prodotti specifici. Come fare? Ve ne ho parlato qui!

, che consiste nell’illuminare il più possibile il viso fino ad ottenere un effetto quasi stroboscopico. Un effetto che si può realizzare con prodotti specifici. Come fare? Ve ne ho parlato qui! Il giusto gioco di luci vi farà ottenere scatti migliori, ma per ottenere questo risultato dovete creare diverse zone di luci, ombre e colori sulle diverse zone del viso, rispettando la regola basilare, ovvero, illuminare le zone da valorizzare, come la parte centrale del viso e la zona superiore degli zigomi nella maggior parte dei casi, e utilizzare toni più scuri di colore per le zone sotto gli zigomi con il blush, e sopra la palpebra mobile con l’ombretto.

sulle diverse zone del viso, rispettando la regola basilare, ovvero, illuminare le zone da valorizzare, come la parte centrale del viso e la zona superiore degli zigomi nella maggior parte dei casi, e utilizzare toni più scuri di colore per le zone sotto gli zigomi con il blush, e sopra la palpebra mobile con l’ombretto. Non sottovalutate mai le sopracciglia, che possono valorizzarvi dando più carattere al viso e profondità allo sguardo se valorizzate rendendole più folte con un colore più intenso.

Oltre a seguire il trend del momento che si ispira alle sopracciglia della modella Cara Delevigne, avrete con un pizzico di colore in più un grande risultato!

– Un consiglio che poi vale sia per i selfie, sia in qualunque momento della vita quotidiana è quello di coprire le zone lucide del viso, perché la pelle lucida è l’effetto più antiestetico che si possa avere.

Quindi il consiglio è avere sempre in borsa una cipria da applicare al momento del bisogno nelle zone lucide del viso. Oppure in alternativa potete utilizzare le veline appositamente create per la pelle grassa che potete trovare nelle farmacie oppure la velina al tea tree che potete reperire negli store Bodyshop.

Valorizzate lo sguardo con tanto rimmel, se necessario, utilizzate anche ciglia finte, sempre dall’effetto naturale, nulla di troppo appariscente… E’ importantissimo per donare profondita allo sguardo.

Valorizzate lo sguardo con tanto rimmel, se necessario, utilizzate anche ciglia finte, sempre dall’effetto naturale, nulla di troppo appariscente… E’ importantissimo per donare profondita allo sguardo. Infine, per quanto riguarda la bocca, scegliete colori scuri se avete utilizzato tonalità chiare sugli occhi e viceversa, per evitare troppi colori che donerebbero solo pesantezza.

Preferite colori matt che rendono di più in foto, e non dimenticate mai che troppo trucco invecchia, e questa è una regola generale, che vale sempre!

Un po’ di ispirazione per i tuoi selfie

Ecco un po’ di ispirazione…

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