Il Parco di Ecolandia Inizia un Nuovo Capitolo: Cerimonia di Consegna Ufficiale

" Partecipa alla conferenza stampa di stasera alle 19.00 al Parco di Ecolandia per celebrare la consegna ufficiale al Consorzio Ecolandia e l'avvio delle attività. Un momento cruciale per Reggio Calabria

Questa sera, alle ore 19.00, il Parco di Ecolandia, situato nella località Arghillà di Reggio Calabria, sarà teatro di un evento significativo per la comunità locale. Si terrà infatti una conferenza stampa dedicata alla cerimonia ufficiale di consegna del parco al Consorzio Ecolandia, segnando così l’avvio di nuove attività e progetti.

Un Incontro Importante per il Futuro del Parco

All’evento parteciperanno figure chiave della vita cittadina, tra cui il sindaco di Reggio Calabria, Demetrio Arena, il questore, Guido Longo, il presidente del Consorzio Ecolandia, Piero Milasi, e il direttore Artistico della Rassegna “Spettacoli nella Natura”, Martino Parisi. Una rappresentanza che testimonia l’importanza del parco non solo come luogo di svago, ma anche come spazio culturale e ambientale.

Un Momento di Rilancio per Ecolandia

La cerimonia segna un punto di svolta per il Parco di Ecolandia, che si appresta a vivere una nuova fase della sua esistenza, arricchita da attività, eventi e iniziative volte a promuovere la sostenibilità ambientale, la cultura e il benessere della comunità. Un impegno condiviso che riflette la volontà di valorizzare uno dei polmoni verdi più significativi di Reggio Calabria.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento cruciale, per scoprire insieme le novità che attendono il parco e per contribuire a una riflessione collettiva sul ruolo degli spazi verdi nella vita urbana e sulla loro importanza per il futuro delle nostre città.