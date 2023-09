Ecr Party, Donzelli a Reggio: 'Ponte sullo Stretto necessario, lo realizzeremo'

Alla convention organizzata da Ecr a Scilla, presente anche Giovanni Donzelli , responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia sulle proteste in piazza di alcuni ex percettori del reddito di cittadinanza. “Dopo lo stop al reddito è a rischio la tenuta sociale? Spero di no-dice Donzelli- ma non possiamo farci influenzare da qualche decina di manifestanti manovrati da alcune forze politiche o dalla malavita locale”. “Noi -sottolinea- ci dobbiamo occupare di cosa serve alla nazione. Superare la follia del reddito è una cosa necessaria” perché il reddito “è una cosa sbagliata culturalmente. Il nostro mito è Gratteri e non Gomorra”, le parole del deputato e responsabile organizzativo di Fdi. Ieri, Edmondo Cirielli, viceministro di Fratelli d’Italia, aveva dichiarato che dietro le proteste a Napoli c’era la regia della camorra sottolineando i risultati del M5S in Campania alle ultime elezioni politiche.

Ponte sullo Stretto il tema dei temi, secondo Donzelli è “necessario, altrimenti come è possibile diventare il collegamento tra l’Africa e l’Europa se poi ci si ferma in Sicilia e non si riesce ad arrivare in Calabria. Ci lavoreremo e porteremo a termine questo grande obiettivo strategico che da sempre il centrodestra ha voluto portare avanti”.