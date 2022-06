EdiliziAcrobatica si consolida in città: inaugura il 1° point di Reggio e della Calabria

Al posto dei ponteggi, i muratori acrobatici lavorano in sospensione ancorati con la doppia fune. Appuntamento per l'inaugurazione della sede

L'azienda leader in Italia e in Europa nel settore delle ristrutturazioni esterne su corda sta per inaugurare la sua prima sede a Reggio Calabria.

EdiliziAcrobatica ha rivoluzionato il concetto di edilizia. Al posto dei ponteggi, infatti, i muratori acrobatici lavorano in sospensione ancorati con la doppia fune. Vederli in città non è una sorpresa, anche se crea sempre grande stupore. Dal 2019 ad oggi, sono stati tantissimi i reggini che hanno scelto di affidarsi ad EA. La sede che sta per aprire le sue porte in centro città, però, è la novità assoluta.

EdiliziAcrobatica apre il 1° point calabrese a Reggio

Un punto in cui poter effettuare una consulenza, chiedere e ricevere informazioni, restare sempre aggiornati sul lavoro e la filosofia che contraddistingue EdiliziAcrobatica sin dalla sua nascita. Questo sarà la nuova sede reggina.

L'appuntamento è per giovedì 30 giugno alle ore 18:30 in via del Torrione n. 69.

"Vi aspettiamo per festeggiare con noi l'apertura del primo point calabrese. Non mancate!".

L'azienda rappresenta la rivoluzione dell’edilizia, che rispetta l’ambiente e le persone. Grazie alla sua tecnica innovativa è in grado di effettuare lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza, imbiancatura e molto altro ancora, in tempi rapidi e con un metodo assolutamente sostenibile.

Ripristino di cornicioni, balconi, parapetti e facciate, rifacimento parziale e totale di coperture, impermeabilizzazioni di solai e grondaie, pulizia e installazione gronde e pluviali. EdiliziAcrobatica arriva in punti impossibili, per altri, da raggiungere garantendo il massimo della professionalità oltre alla possibilità di "vivere una vita normale" pur avendo lavori in casa.

"Noi non usiamo i ponteggi o piattaforme aeree e quindi non abbiamo nemmeno bisogno di dedicare giornate di lavoro al loro montaggio. Non solo: grazie alla nostra tecnica, mettiamo al riparo la tua casa dalle possibili incursioni dall’esterno e, durante le giornate di cantiere, potrai continuare ad aprire le finestre, accedere al balcone e vivere in piena tranquillità il tuo quotidiano".

