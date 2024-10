EduSport 3.0, riparte il progetto del Centro Sportivo Italiano di Reggio Calabria

EduSport 3.0, riparte il progetto educativo e formativo del Centro Sportivo Italiano (Csi) di Reggio Calabria di concerto con l’Università per gli stranieri “Dante Alighieti” (UniDa) e col patrocinio del Centro Servizi al Volontariato (Csv) “Dei Due Mari”.

L’obiettivo del percorso è quello di promuovere itinerari educativi per studenti e altri addetti ai lavori. Saranno infatti attivati dei tirocini all’interno delle attività del Csi e delle associazioni sportivi ad esso aderenti nel servizio ai territori e ai giovani con disagio.

Altrettanto interessante sarà la commistione delle esperienze con la rete delle “Alleanze educative” di Reggio Calabria. EduSport 3.0 prevede l’attivazione dei corsi formativo-laboratoriali in Educatore Psicosociale nella marginalità (giunto alla sua seconda edizione) ed il Corso di Pedagogia Sociale e della Devianza.

Il “passo inaugurale” dei percorsi formativi si è tenuto alla presenza di Salvatore Berlingò, rettore della “Dante Alighieri”, Vincenzo Maria Romeo, docente dell’UniDa e referente del progetto, e Paolo Cicciù, presidente provinciale del Centro Sportivo Italiano.

«Un’esperienza che sta dando tanti frutti. Creare un itinerario formativo e sportivo con gli studenti, favorisce la partecipazione. Allo stesso tempo fa crescere l’entusiasmo e getta le basi per far nascere sul territorio nuove significative esperienze sociali. – ha affermato Berlingò nel corso dell’incontro con gli aspiranti corsisti – Formare attraverso la partecipazione sul campo è un nuovo ed efficace strumento per fare educazione. Far vivere l’esperienza sportiva ai nostri giovani studenti e non, è una piacevole novità per la nostra Università».