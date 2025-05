Elezioni comunali, Bueti: ‘Insieme possiamo costruire la Scilla che tutti desideriamo’

La corsa per le elezioni comunali di Scilla si infiamma con il trascorrere dei giorni. Rocco Bueti, candidato sindaco della lista “Scilla Unita” ha presentato il suo progetto e la sua squadra alla città. L’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini scillesi, ha rappresentato un momento significativo di condivisione.

Rocco Bueti presenta il suo progetto “Scilla unita”

“Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento ai numerosi cittadini Scillesi che con la loro presenza e il loro calore hanno reso speciale la serata di presentazione della LISTA N.3 ‘SCILLA UNITA – ROCCO BUETI SINDACO‘, ma anche a coloro che non ci sono potuti essere. È stato un momento importante, carico di partecipazione e speranza”, ha dichiarato Bueti.

Il candidato primo cittadino ha poi parlato della sua squadra, sottolineando l’importanza di una lista che si presenta come un’autentica espressione della comunità scillese.

“I nostri candidati – donne e uomini che sono autentica espressione della nostra comunità – hanno avuto l’occasione di raccontarsi, di condividere idee, valori e visioni per il presente e il futuro di Scilla, ognuno con le proprie diversità e con le proprie competenze ma uniti in un unico scopo”, ha spiegato Bueti, aggiungendo che la sua squadra rappresenta “l’autenticità della comunità: operosa, seria, coraggiosa”.

Il valore dell’unità e della responsabilità

Il messaggio che Bueti ha voluto trasmettere durante l’evento è chiaro: unità e responsabilità sono i pilastri su cui si fonda la sua visione per il futuro di Scilla.

“L’energia che abbiamo respirato insieme ci conferma che andiamo nella direzione giusta: quella dell’unità, dell’ascolto, della responsabilità”, ha affermato il candidato sindaco, sottolineando che “SCILLA UNITA” è un progetto che nasce dal basso, costruito giorno dopo giorno con ascolto, confronto e idee concrete.

Un progetto per tutti: “Costruire la Scilla che tutti desideriamo”

Infine, Bueti ha concluso il suo intervento con un appello al sostegno di tutti i cittadini.

“Con voi così al nostro fianco, possiamo costruire la Scilla che tutti desideriamo”, ha affermato, esortando la comunità a unirsi per costruire un futuro migliore per la città.

La sfida elettorale si fa sempre più interessante

Le dichiarazioni di Bueti si inseriscono in un contesto di forte fermento politico in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025. In un momento cruciale per il futuro del comune, l’appello all’unità e alla responsabilità della lista “Scilla Unita” sembra rispondere alla crescente richiesta di cambiamento che anima la cittadinanza.

Con una squadra che punta a rappresentare il volto autentico di Scilla, Bueti si prepara a sfidare gli altri candidati sindaco – Ciccone e Santagati – cercando di conquistare la fiducia di una comunità che, dopo anni di difficoltà, è pronta a sognare di nuovo.