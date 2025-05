Elezioni Scilla, Ciccone suona la carica e risponde agli avversari: ‘Rilanceremo il paese! Il cambiamento non è sempre un fatto positivo…’

Scilla torna al voto. Dopo anni di commissariamento, i cittadini scillesi, finalmente, potranno eleggere il proprio sindaco, tornando ad esprimere la propria preferenza.

Tre i candidati, tutti agguerriti e pronti a confrontarsi sui principali temi che purtroppo da anni condannano la comunità di Scilla.

Carmen Santagati, Rocco Bueti e Gaetano Ciccone sono i candidati a sindaco per questa tornata elettorale. Dopo la presentazione di venerdì a piazza San Rocco della lista di Camen Santagati, è toccato, nel pomeriggio di sabato, all’avvocato Gaetano Ciccone, fratello dell’ex sindaco Pasquale, presentare la propria squadra, all’interno del salone della Casa della Carità.

“Rilanciare il paese, questa la priorità. Rilanciare la vita sociale e civile degli scillesi. Le ultime vicende, legate al commissariamento, ne hanno bloccato il normale decorso, la gestione commissariale ha ingessato il Comune e si è bloccato lo sviluppo e le attività del paese ne hanno sofferto. La gestione ordinaria del Comune è scaduta così tanto da non garantire neanche i servizi essenziali come ad esempio la sicurezza stradale, il controllo sui parcheggi, il servizio idrico. Sono tutte questioni importanti che toccano le vite degli scillesi”.

Per l’avv. Ciccone dunque Scilla ha bisogno di ripartire e di rilanciarsi.

“E’ necessario portare avanti una serie di iniziative con forza, determinazione e coraggio, per rilanciare lo sviluppo del paese. Realizzare ad esempio infrastrutture importanti come un parcheggio sufficiente a garantire un servizio efficiente per chi viene da fuori. Indispensabile che lo sviluppo sia armonico e che non lasci indietro nessuno e che coinvolga tutte le frazioni, anche quelle collinari e montane”.

Strade non sicure, mancanza d’acqua, assenza di un servizio pubblico di trasporto e servizi sanitari. Questi i principali problemi che affliggono il vasto territorio del Comune di Scilla.

“Tra le priorità sicuramente rientra l’aggiornamento del piano regolatore. In questo momento Scilla non ha un piano regolatore aggiornato e quindi c’è un blocco assoluto in questo settore”.

Elezioni Scilla, la squadra a sostegno di Ciccone: i nomi

L’avv. Gaetano Ciccone presenta, ai nostri microfoni, le persone che sostengono la sua idea di Scilla e che compongono la lista ‘Sviluppo e solidarietà‘.

“La nostra lista è composta da persone giovani e mature che hanno a cuore la comunità di Scilla e che hanno esperienze professionali virtuose. Nella lista sono presenti assistenti sociali, giovani imprenditore come il brillante Filippo Bellantoni, imprenditore di successo che alla sua prima esperienza affronta con coraggio la nuova sfida, insegnanti, ingegneri, ex assessori ma anche artigiani in pensione molto validi espressione della società civile”.

Il noto avvocato penalista è già stato per tre volte primo cittadino di Scilla. Adesso riscende in campo dopo aver ceduto negli ultimi anni la fascia tricolore al fratello Pasquale (per lui due i mandati). E a chi suggerisce un cambiamento radicale, slegato dalla famiglia Ciccone, l’avvocato risponde così:

“Il cambiamento di per sé non è un fatto positivo. Per essere valido deve contenere proposte realizzabili. Credo che in passato la famiglia Ciccone ha dato un contributo significativo e positivo allo sviluppo della città. Non credo che a Scilla ci sia un sentimento di contrasto nei confronti della mia famiglia. Ci siamo sempre spesi e offerti per cercare di migliorare le condizioni di Scilla. Ritengo che oggi ci sia la necessità di un mio ulteriore impegno”.

Lista ‘Sviluppo e Solidarietà’ per Gaetano Ciccone candidato sindaco: i NOMI

Chiara Antonia Bellantoni; Filippo Bellantoni; Rocco Antonio Bellantoni; Francesco Catalano; Fortunato Ceravolo; Domenico Mollica; Vittoria Piria; Domenico Pontillo; Giovanni Santafemia; Domenico Scarano; Carmine Sgarlata; Antonino Vita.