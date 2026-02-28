Comunali 2026, Vizzari si ricandida a sindaco: ‘San Roberto deve tornare protagonista’

La sfida per il governo di San Roberto si arricchisce di un nome che ha segnato la storia amministrativa del paese. Roberto Vizzari ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco per le comunali del 2026, annunciandola con un lungo messaggio sui social.

Un ritorno che pesa, politicamente e simbolicamente.

“Per 15 anni ho avuto l’onore di essere sindaco”

Nel suo intervento pubblico, Vizzari ha richiamato la propria esperienza amministrativa: tre mandati consecutivi alla guida del Comune.

“Per 15 anni ho avuto l’onore di esserne il Sindaco. Mi sono fermato non per scelta personale, ma perché la legge non mi consentiva di continuare oltre”.

Vizzari rivendica quel periodo come una fase di crescita per il paese:

“San Roberto cresceva, si affermava, diventava punto di riferimento nell’area dello Stretto. Aveva una visione, una direzione, un’identità forte”.

Il ritorno: “Non posso restare a guardare”

Oggi consigliere comunale a Reggio Calabria, Vizzari sottolinea di avere alternative politiche e personali. Ma la scelta, dice, è un’altra.

“L’amore viscerale che provo per San Roberto non me lo permette”.

Nel post parla di un paese che avrebbe perso “slancio” e “centralità”. Da qui la decisione:

“Ho deciso di ricandidarmi a sindaco”.

Una candidatura che definisce frutto di responsabilità più che di ambizione.

La squadra e il contesto politico

Vizzari annuncia di scendere in campo “insieme a una grande squadra di giovani e meno giovani innamorati del nostro paese”.

Ma il messaggio è anche politico. L’ex sindaco sottolinea una “fase favorevole”, con la possibilità di contare su un dialogo con Regione e Governo nazionale, attraverso la deputazione di riferimento, e sul sostegno di un partito – Forza Italia – che definisce “motore della rivoluzione calabrese”.

Un riferimento chiaro alla necessità di relazioni istituzionali forti per intercettare risorse e opportunità.

“San Roberto merita stabilità”

Il filo conduttore dell’annuncio è il ritorno alla centralità.

“San Roberto merita di tornare protagonista. Merita stabilità, visione, relazioni istituzionali forti. Merita amore vero”.

Vizzari punta sull’esperienza maturata nei 15 anni di governo e su una continuità amministrativa che, nelle sue parole, può garantire concretezza.

“Io ci sono. Noi ci siamo, ancora una volta, con l’esperienza di ieri e la determinazione di oggi”.

La campagna elettorale entra così in una fase più definita. Da una parte nuove proposte civiche, dall’altra il ritorno di un protagonista della politica locale.

A San Roberto il confronto è aperto.