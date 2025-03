Elezioni: si torna al voto in 5 Comuni del reggino dopo lo scioglimento

Il ministero dell’Interno ha fissato in una data compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno prossimi la convocazione delle elezioni

Il Ministero dell’Interno ha fissato in una data compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno prossimi la convocazione delle elezioni nei comuni di San Luca in Aspromonte, Scilla, Marina di Gioiosa Ionica, Melito Porto Salvo e San Lorenzo.

San Luca: elezioni dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose

L’amministrazione di San Luca in Aspromonte è stata sciolta lo scorso anno a seguito di un’inchiesta della Procura distrettuale, relativa a presunti affidamenti senza bando di gara di alcuni spazi mercatali realizzati nei pressi del Santuario della Madonna di Polsi a persone ritenute legate alla ‘ndrangheta.

A Polsi, ogni anno nei primi giorni di settembre, giungono migliaia di fedeli in pellegrinaggio. In quelle giornate, storicamente, si incontrano anche i vertici della ‘ndrangheta calabrese, per organizzare le strategie criminali, autorizzare e chiudere i nuovi e i vecchi “locali” di ‘ndrangheta e procedere alle assegnazioni delle nuove cariche gerarchiche.

Scilla: elezioni dopo lo scioglimento anticipato del Comune

Anche a Scilla, i cittadini torneranno alle urne dopo lo scioglimento anticipato per infiltrazioni mafiose, a seguito di un’operazione della DDA di Reggio Calabria nella primavera del 2023.

Per l’ex sindaco della cittadina tirrenica, Pasquale Ciccone, il Tribunale di Reggio Calabria ha comunque già escluso ogni suo coinvolgimento nell’inchiesta.

Al voto anche San Lorenzo e Melito Porto Salvo

La tornata elettorale riguarderà inoltre due comuni dell’Area Grecanica reggina, San Lorenzo e Melito Porto Salvo, i cui consigli comunali sono stati sciolti a causa delle dimissioni dei sindaci in carica e della maggioranza dei consiglieri comunali.

Marina di Gioiosa Ionica: si torna alle urne dopo vicende giudiziarie

Infine, le urne saranno riaperte anche nel comune di Marina di Gioiosa Ionica, nella Locride, dopo alcune vicende giudiziarie che hanno coinvolto un gruppo di consiglieri comunali.

Il problema della presentazione delle liste elettorali

Resta ancora il rebus della presentazione delle liste elettorali, un fenomeno che sta interessando soprattutto i piccoli comuni aspromontani e collinari.

Fonte: Corriere della Calabria