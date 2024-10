Elezioni comunali, Falcomatà verso il ballottaggio: ‘In gioco il destino della nostra terra’

“È stata una campagna elettorale intensa -scrive il Primo Cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, sulla propria pagina Facebook- e un fine settimana impegnativo ai seggi. Proprio per questo ringrazio le donne e gli uomini che, vincendo la paura e le difficoltà del Covid, hanno gestito le operazioni di voto garantendo il diritto alla partecipazione democratica.”

“Da oggi -prosegue -si riprendono le attività amministrative, abbiamo scadenze importanti per la città come l’approvazione del bilancio e le attività legate al Recovery Fund.”

“E allo stesso tempo -conclude- inizia la campagna elettorale per il ballottaggio. Vogliamo allargare il campo e condividere insieme a tutte le forze civiche e democratiche un nuovo percorso comune per il futuro della nostra città. Perché è questo che c’è in gioco: il destino della nostra Reggio! Buon lavoro e buona fortuna a ognuno di noi.”