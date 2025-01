Elezioni a Reggio, Sera (PD): ‘Prossimo sindaco? ‘Autorevole e che abbia una certa età…’

“Le imposizioni dall’alto non sono utili a nessuno… L’unico modo per superare le primarie può essere un’ampia convergenza della coalizione di centrosinistra attorno a un’idea, attorno a un gruppo dirigente. Se si riuscisse ad avere una situazione del genere probabilmente le primarie possono essere superate, ma altrimenti io, come il mio partito, siamo a favore delle primarie.”

Leggi anche

Giuseppe Sera, ex capogruppo del Partito Democratico, ha commentato la situazione attuale in vista delle prossime elezioni.

Leggi anche

“Reggio è dei reggini. La città ha dimostrato nel ballottaggio del 2020, quando ci davano tutti per sconfitti, di riconoscersi in un uomo riconosciuto e riconoscibile del centrosinistra. E’ bene che sia un sindaco autorevole ed è bene che abbia una certa età. I giovani vanno bene ma vanno accompagnati perchè non si nasce politico. Falcomatà non veniva dal nulla e ha vissuto la politica in famiglia. I giovani devono lavorare in politica perchè la politica è servizio. Non vorrei però che molti giovani reggini, allettati dal gettone di presenza, si candidino per salvare il mondo e poi fare come la bambina che davanti al monaco prese il pesciolino dall’acqua per paura che affogasse”.

Come scegliere il candidato migliore per le prossime elezioni?

Leggi anche