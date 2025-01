Reggio verso le elezioni, Marino: ‘Non è il momento del walzer dei nomi, occorre un programma condiviso’

Le elezioni comunali di Reggio Calabria, previste con buona probabilità nella primavera del 2026, hanno già acceso il dibattito politico in città. Nell’ultima puntata di Live Break, il consigliere comunale Giuseppe Marino (Partito Democratico) ha commentato l’avvicinamento al voto, seppur manchi ancora più di anno.

Come si sta preparando il centrosinistra alle prossime elezioni comunali? Si ricorrerà alle primarie per stabilire il candidato sindaco?

Secondo Giuseppe Marino, prima ancora di parlare di nomi, occorre costruire un programma solido e condiviso:

“Intanto grazie perché sia voi sia tutti i vostri colleghi giornalisti, in queste ultime settimane, hanno legato il mio nome… alla futura carica di sindaco. Già questo è per me una dimostrazione di stima e di apprezzamento… ma questo non è il momento di scatti in avanti, di autocandidature o il momento del walzer dei nomi.”