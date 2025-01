Verso le elezioni, Davi: ‘Occhiuto si ricandiderà. Comunali? Princi candidato forte. Per il centrosinistra…’

Le elezioni per il sindaco di Reggio Calabria, che dovrebbero tenersi nella primavera del 2026, sono già un tema caldo. Klaus Davi, ex candidato nella tornata elettorale del 2020, ha espresso la sua visione su possibili candidature e scenari, sia per il centrodestra che per il centrosinistra. Ecco le sue considerazioni in un’intervista rilasciata a CityNow.

Centrodestra: le ipotesi su Regione e Comune

“Per quanto riguarda la Regione – sostiene Davi – penso che Roberto Occhiuto si ricandiderà, sostenuto da una Forza Italia rafforzata. A Reggio Calabria, invece, potrebbero emergere diversi nomi per la corsa a sindaco”.

Secondo Davi, i risultati ottenuti da Occhiuto, soprattutto nella gestione dei trasporti, potrebbero favorirne la riconferma, nonostante la sanità resti un nodo critico.

Centrosinistra: le figure in campo

Sul versante opposto, Davi non esclude una candidatura di Nicola Irto in Regione, considerandolo un avversario credibile per Occhiuto. Meno probabile, invece, Falcomatà. A livello comunale, Klaus Davi cita Giusi Princi e ipotizza anche la presenza di Lamberti Castronovo, che potrebbe “costringere” l’eurodeputata ad un eventuale ballottaggio.

L’influenza di Elly Schlein

Con la segreteria nazionale PD affidata a Elly Schlein, il scenario calabrese potrebbe cambiare:

“Schlein è il nuovo segretario e in Calabria vorrà dire la sua, cercando candidature in linea col suo movimentismo. Tuttavia, bisogna ricordare che la Calabria era schierata in gran parte contro la sua mozione al Congresso. Restano dunque molte incognite su chi potrà correre, specie nel campo progressista”.

L’ipotesi di una candidatura di Davi a Reggio

Sul proprio futuro politico, Davi ammette:

“Se non ci saranno elezioni a San Luca, prenderò in considerazione la possibilità di correre a Reggio Calabria. Non so ancora se come sindaco o come consigliere, ma sono opzioni che valuterò dopo aver chiarito la situazione a San Luca”.

Gli scenari politici per Reggio Calabria e la Regione restano aperti, con nomi e strategie ancora in evoluzione. Klaus Davi invita a monitorare le prossime mosse dei partiti. Di certo, la campagna elettorale è già iniziata.