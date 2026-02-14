Elezioni a Reggio, riunione del csx rinviata. Casa Riformista prende tempo

Ancora uno stop. La riunione del centrosinistra reggino, attesa per provare a fare sintesi sul percorso verso le primarie e sulla costruzione della coalizione, è stata nuovamente rinviata.

Secondo quanto raccolto, prendere tempo, questa volta, è Casa Riformista, che avrebbe chiesto un supplemento di riflessione prima di sedersi al tavolo definitivo.

La coalizione resta in stand-by

Il clima, nelle ultime ore, era quello di un confronto decisivo. Dopo settimane di tensioni, rinvii e posizionamenti, l’obiettivo era chiarire metodo, perimetro e tempi. Invece, tutto slitta ancora.

Casa Riformista non chiude la porta, ma rallenta. Una scelta che pesa, perché l’area riformista rappresenta uno dei tasselli centrali dell’alleanza di centrosinistra. Senza un’intesa piena, il percorso verso le primarie rischia di complicarsi ulteriormente.

Tempo che stringe, primarie in bilico

Il calendario non aiuta. Le elezioni comunali sono ormai alle porte e ogni giorno perso rende più difficile organizzare primarie credibili, con regole condivise e una partecipazione ampia.

Nel frattempo, crescono le pressioni interne per arrivare a una soluzione chiara: o primarie rapide e ben strutturate, oppure una sintesi politica su un nome unitario. Ma, ad oggi, nessuna delle due strade sembra davvero consolidata.