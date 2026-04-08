Crisi carburante aereo, Versace: ‘Occorre avere garanzie certe sul ‘T. Minniti. Le istituzioni facciano squadra’

“In un momento storico fondamentale per il nostro territorio, fortemente penalizzato da un gap infrastrutturale stradale e ferroviario, apprendere anche delle possibili difficoltà logistiche dell’aeroporto dello Stretto, limitato da una possibile carenza di carburante, ci fa alzare il livello di allarme. La crescita di presenze turistiche registrate lo scorso anno nell’area metropolitana di Reggio Calabria e nella città dei Bronzi, è stata agevolata dall’aumento di collegamenti aerei che, con la sola presenza di Ryanair, ha consentito un maggiore afflusso di arrivi. L’operatività dell’aeroporto dello Stretto risulta quindi altamente strategica per il settore del turismo e di tutto l’indotto ad esso legato. Occorre avere garanzie certe sulla sua funzionalità, anche in considerazione di un bacino di utenza che abbraccia gran parte del territorio messinese.