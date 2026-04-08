Sanità in Calabria, Occhiuto nomina la commissione per i direttori generali

La commissione sarà incaricata di valutare i profili dei manager candidati alle direzioni generali degli enti del Servizio sanitario regionale

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, con proprio decreto, ha nominato la commissione incaricata di valutare i profili dei manager candidati alle direzioni generali degli enti del Servizio sanitario regionale.



Nello specifico, lo scorso gennaio, la Giunta ha indetto l’avviso pubblico per la formazione delle rose di idonei al conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Asp di Catanzaro, dell’Asp di Crotone, dell’Asp di Cosenza e dell’Asp di Reggio Calabria, dell’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro e del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

Con il decreto licenziato nei giorni scorsi, il presidente della Regione ha preso atto dei componenti indicati da Agenas e dall’Istituto superiore della sanità, rispettivamente il direttore generale, Angelo Tanese, e la dirigente di ricerca del Centro nazionale della clinical governance ed eccellenza delle cure, Velia Bruno.

Quale componente individuato dalla Regione è stato nominato Francesco Longo, professore all’università Bocconi.