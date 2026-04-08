Negozi sfitti a Reggio: Confcommercio e Confabitare avviano un percorso congiunto

Costruire strumenti innovativi per la riattivazione dei locali commerciali sfitti e rafforzare il ruolo del commercio nelle politiche urbane. Con questo obiettivo Confcommercio Reggio Calabria e Confabitare Calabria hanno avviato un percorso congiunto di analisi e proposta, formalizzato attraverso la sottoscrizione di un accordo quadro tra le due organizzazioni.

L’intesa è stata siglata dal presidente di Confcommercio Reggio Calabria Lorenzo Labate e dal presidente di Confabitare Calabria Giovanni Malara, alla presenza del direttore generale di Confcommercio Fabio Giubilo, ed è finalizzata alla definizione di modelli di locazione commerciale più accessibili, sostenibili e coerenti con le esigenze del contesto urbano, attraverso schemi innovativi come canoni calmierati progressivi e sistemi di garanzia condivisa.

L’iniziativa si inserisce in un quadro caratterizzato da una trasformazione strutturale del tessuto economico cittadino. Tra il 2012 e il 2025, nel centro storico di Reggio Calabria le attività del commercio al dettaglio sono passate da 606 a 536 (-11,6%), mentre nel resto del territorio comunale si registra una contrazione ancora più marcata, da 1.520 a 1.131 (-25,6%). Nello stesso periodo, nel centro storico le attività legate alla ristorazione e all’ospitalità sono cresciute di oltre il 50%.

Queste dinamiche, pur riflettendo un’evoluzione delle economie urbane, stanno producendo un effetto sempre più evidente: l’aumento dei locali commerciali sfitti e la perdita di continuità economica e funzionale in diverse aree della città, con impatti diretti su qualità urbana, sicurezza e attrattività dei quartieri.

Il percorso avviato dalle due organizzazioni punta a intervenire su questo nodo con un approccio tecnico e sistemico, orientato alla costruzione di strumenti operativi che favoriscano l’incontro tra proprietà immobiliari e imprese, anche attraverso modelli ispirati alle esperienze maturate nel comparto delle locazioni abitative.

«Con questa iniziativa intendiamo portare un contributo concreto al dibattito sul futuro della città – dichiara il presidente di Confcommercio Reggio Calabria, Lorenzo Labate –. Il tema dei locali sfitti non può essere affrontato in modo episodico: è una questione strutturale che richiede strumenti nuovi e una visione condivisa. L’obiettivo è costruire proposte credibili da mettere al centro del confronto con la futura amministrazione».

Come indicato nel Libro Bianco per lo sviluppo della città, consegnato in questi giorni ai candidati alla carica di sindaco, Confcommercio individua nella rigenerazione urbana una politica economica prioritaria, con il riuso dei locali sfitti e il rafforzamento del commercio di prossimità come leve principali.

La collaborazione con Confabitare si colloca proprio in questa cornice e nasce con una finalità precisa: contribuire alla costruzione di uno strumento operativo da mettere a disposizione della futura amministrazione comunale, attraverso un confronto strutturato sui temi della fiscalità, delle modalità contrattuali e degli strumenti di garanzia.

«Il mercato delle locazioni commerciali necessita di un aggiornamento degli strumenti disponibili – dichiara Giovanni Malara, presidente di Confabitare Calabria –. È necessario lavorare su formule che incentivino la messa a reddito degli immobili e, al tempo stesso, rendano sostenibile l’ingresso e la permanenza delle imprese nei contesti urbani.

Si tratta di una questione tecnica, rispetto alla quale Confabitare mette a disposizione le proprie competenze, in un dialogo strutturato con Confcommercio e le istituzioni».

L’obiettivo del percorso è arrivare alla definizione di un modello concreto che possa essere recepito come parte integrante delle politiche di rigenerazione urbana. In questo senso, il tema delle locazioni commerciali e del riuso dei locali sfitti rappresenta una delle questioni strategiche per il futuro economico della città e sarà posto al centro del confronto promosso da Confcommercio con i candidati alla carica di sindaco, in programma il prossimo 5 maggio.