Elezioni comunali Reggio, l’ex prefetto Musolino si tira fuori dalla corsa

Il suo nome era stato accostato al centrodestra in cerca di una alternativa in caso di mancato accordo sul candidato sindaco

Si tira fuori dalla corsa per Palazzo San Giorgio l’ex prefetto della città dello Stretto Franco Musolino. Negli scorsi giorni, il suo nome era stato tra quelli presi in considerazione dal centrodestra e più in particolare da Forza Italia, che da tempo lavora ad una alternativa qualora il candidato a sindaco che dovrebbe spettare a Fratelli d’Italia non dovesse mettere tutti d’accordo.

Leggi anche

“Desidero fare presente che non ha nessun fondamento la voce che mi vorrebbe candidabile alle prossime elezioni comunali a Reggio Calabria”.

Queste le sue parole, che metterebbero fine ad una ipotesi caldeggiata da qualcuno. Ciò, infatti, non toglie che il nome dell’ex prefetto, oggi in forza alla Corte dei conti di Catanzaro, sia stato inserito nella tra i papabili graditi al centrodestra.