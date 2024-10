Elezioni comunali a San Luca: gli ‘Exit poll’ di Klaus Davi

A fare una stima dei primi dati riguardanti le elezioni comunali di uno dei paesi più chiacchierati d’Italia è uno fra i candidati sindaco.

Si tratta ovviamente di San Luca e Klaus Davi che, negli ultimi mesi, sono saltati all’occhio della cronaca. Cosa avranno mai in comune un piccolo paesino in provincia di Reggio Calabria ed un massmediologo che ha fatto della rivalutazione della Calabria il suo obiettivo?

San Luca, non è un comune come gli altri, perchè qui l’ultima volta in cui sono stati eletti sindaco e consiglio comunale è stato 11 anni fa. Nel 2013 poi lo scioglimento dell’ente per infiltrazioni mafiose ed ora una vacatio che dura da 6 lunghi anni.

Il problema in tutto questo tempo è stata la mancata presentazione di liste in occasione dei vari appuntamenti con le amministrative. Per il 2019 al di là di quale sarà il dato finale sull’affluenza e di chi verrà eletto sindaco di San Luca, c’è già un primo risultato: le consultazioni saranno valide perché ad essere state presentate ci sono due liste.

Gli “exit poll paesani” come li definisce Klaus Davi per ora vedono 1444 votanti (43,52%) con una preferenza per la lista “San Luca ai sanluchesi” con il 75%. Mentre “Klaus Davi Sindaco” è al 25%.

Adesso non resta solo da attendere il nome di chi andrà a guidare la comunità sanluchese. L’appuntamento è per le 14:00 di questo pomeriggio.