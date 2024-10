Salvini evita Reggio per non parlare del Ponte? Tilde Minasi: “Sciocchezze smentite dai fatti”

"In questa tornata elettorale Reggio non esprime un candidato diretto del territorio, ha giustamente dovuto dare precedenza alle città di Catanzaro e Cosenza"

«Leggo notizie di stampa per le quali il Ministro Salvini avrebbe deciso di saltare la tappa elettorale a Reggio Calabria per “evitare lo Stretto”, perchè il Ponte non sarebbe più “spendibile per la campagna elettorale”, visto che i tempi per la sua realizzazione si sarebbero allungati e quindi non verrebbe più realizzato.

Ebbene, chi scrive è evidentemente molto male informato, dal momento che, proprio sullo Stretto, il Ministro Salvini ci andrà, eccome, e precisamente a Messina per una cena elettorale e un evento incentrati esattamente sul Ponte.

Dunque, salvo a voler dire che Messina non fa parte dell’area dello Stretto e non ha a che fare con la grande opera di collegamento tra le due sponde che il Ministro e la Lega considerano strategica, chi scrive ha preso un grossissimo abbaglio. E dispiace che si tratti di un giornalista, che dovrebbe fare informazione, anziché campagna elettorale per il Pd».

Inizia così una dura nota della Senatrice della Lega Tilde Minasi, che risponde alle insinuazioni giornalistiche circa la mancata presenza di Salvini nella città di Reggio Calabria, in occasione del suo tour elettorale per le europee.