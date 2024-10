Politiche, Cannizzaro esulta e guarda al futuro: ‘Chapeau a Giorgia. Dal Pd si dimettano’

Non è la prima volta che l’Onorevole Francesco Cannizzaro si trova ad esultare per la nomina a deputato, quello che si appresta ad iniziare è il secondo mandato affidatogli dai reggini. L’esponente azzurro ha commentato la vittoria ed il voto ai microfoni di CityNow.

“L’emozione, per la seconda volta, è ancora più grande. Ciò che mi rende davvero orgoglioso è la platea di cittadini e cittadine che mi hanno sostenuto con forza. A detta di qualcuno erano diversi anni che la Calabria non riusciva a confermare senatori e deputati uscenti. Per questo motivo, essere ancora una volta il rappresentante dei reggini, è una grande soddisfazione dalla quale viene anche un forte senso di responsabilità.

Il riferimento, poco velato, va, in particolar modo, agli amministratori della città di Reggio Calabria.

“Quello del 25 settembre rappresenta un avviso di sfratto – ha precisato Cannizzaro . Adesso si dovrebbero dimettere tutti dal sindaco ai consiglieri comunali. Basti pensare che il mio diretto avversario è arrivato terzo in questa sfida elettorale. E questo clima politico non è determinato da una fazione o dall’altra, lo ha decretato il popolo reggino con il voto. È il momento che il Pd faccia una seria riflessione. Si è parlato di una nuova e rinnovata stagione dei democratici, ma i numeri non dicono affatto questo.

Francesco Cannizzaro ha parlato poi di Forza Italia e del risultato ottenuto a Reggio ed in Calabria:

Soddisfazione anche per il risultato di Giovanni Arruzzolo, eletto, sempre in quota azzurra, alla Camera dei Deputati.

Cannizzaro non ha dubbi sul futuro della sua città e della sua Regione:

“Reggio deve rinascere, la Calabria deve esprimere il meglio di se e se lo abbiamo fatto in questi anni dall’opposizione, dalla maggioranza lo faremo anche meglio. In Regione ci sarà un momento di riassetto nell’assemblea legislativa ed in giunta, gli eletti saranno sostituiti con donne e uomini che dovranno stare al passo con la macchina avviata da Occhiuto perché non possiamo assolutamente permetterci di perdere tempo. Adesso ci sono tutte le condizioni per lavorare bene, senza cullarci. Abbiamo le idee chiare su come intervenire e dare segnali di svolta per i nostri territori”.