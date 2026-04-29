Elezioni a Reggio, Battaglia apre la campagna elettorale in Piazza Duomo

Mimmo Battaglia apre ufficialmente la campagna elettorale per le comunali di Reggio Calabria.

L’appuntamento è fissato per domenica 3 maggio, alle ore 18:30, in Piazza Duomo. Sarà il primo evento pubblico della coalizione di centrosinistra a sostegno della candidatura di Battaglia a sindaco.

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Lo slogan scelto per la campagna è “Un reggino per Reggio”, accompagnato dal messaggio: “Da solide radici al centro del Mediterraneo”. Un richiamo diretto all’identità cittadina e al ruolo che Reggio Calabria può giocare nei prossimi anni.

A sostenere Battaglia ci saranno diverse liste e forze politiche del centrosinistra, tra cui Partito Democratico, Reset, La Svolta, Alleanza Verdi Sinistra e Avanti.

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Le elezioni comunali si terranno il 24 e 25 maggio 2026. L’incontro di Piazza Duomo segnerà dunque l’avvio ufficiale del percorso elettorale di Mimmo Battaglia verso il voto.

Si terrà invece oggi, mercoledì 29 aprile, alle ore 19. 30 nella Segreteria politica del candidato del centrosinistra (Corso Garibaldi 57), la presentazione ufficiale della lista “Battaglia Sindaco per Reggio”.

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