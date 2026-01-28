Elezioni a Reggio, la Rete dei Comitati: ‘Nessun coinvolgimento nelle campagne elettorali’

In seguito ai molteplici contatti da parte degli esponenti dei vari schieramenti in corsa per le prossime elezioni territoriali, si è svolta una specifica riunione tra i rappresentanti dei comitati facenti parte della Rete dei Comitati di quartiere di Reggio Calabria, nel corso della quale è stata presa la decisione di emanare il presente comunicato per chiarire pubblicamente la posizione dei componenti della predetta Rete dei Comitati.

La posizione della Rete dei Comitati di quartiere

In particolare, come reso noto più volte e come da disposizioni di legge, i Comitati di quartiere, ai sensi dell’art. 8 del TUEL, rappresentano degli organismi apartitici che, a differenza delle Circoscrizioni di decentramento del governo comunale, disciplinate all’art. 17 del TUEL, non concorrono alle elezioni per la formazione del governo locale, pertanto, al fine di garantire la terzietà dei Comitati in questione, si chiarisce che i comitati facenti parte della Rete del Comune di Reggio Calabria prendono le distanze da ogni tentativo di coinvolgimento dei comitati di quartiere in eventi che, direttamente o indirettamente, hanno la finalità di promuovere le candidature alle prossime elezioni comunali.

Leggi anche

Incontri pubblici con i candidati dopo l’ufficializzazione

Tuttavia, al fine di svolgere un servizio utile alla comunità locale, la Rete dei Comitati di quartiere si impegnerà, una volta ufficializzate le candidature per le suddette elezioni, ad organizzare un incontro pubblico equo ed imparziale, nell’ambito del quale vi sarà la possibilità per i predetti candidati di esporre i punti salienti del proprio programma, ed al contempo i cittadini potranno effettuare le domande che reputano più opportune per verificare l’attendibilità e la preparazione degli aspiranti alla prossima amministrazione del consiglio e del governo del Comune reggino.

Inoltre ogni comitato della Rete, in seguito a tale incontro di indirizzo, potrà svolgere, secondo le proprie esigenze, ulteriori appuntamenti tematici sul proprio quartiere, invitando i candidati ufficiali alla carica di sindaco o alla circoscrizione di riferimento, sulla base delle future competenze.

Il regolamento sui Comitati di quartiere

A tal riguardo, si coglie l’occasione per sollecitare, per l’ennesima volta, il presidente e i componenti del Consiglio comunale, in merito alla delibera sull’ultimo disegno di regolamento sui comitati di quartiere, formulato e depositato dalla Rete dei Comitati in data 25/08/2025, in seguito ad un pluriennale percorso caratterizzato da una petizione popolare depositata nel 2021, la formulazione di un primo disegno di regolamento, incontri e confronti di ogni tipo con i rappresentanti istituzionali, nonché con i componenti della II commissione consiliare.

Il sopraindicato regolamento, infatti, è un atto amministrativo necessario per consentire alla struttura comunale ed alle future circoscrizioni di poter interagire in modo capillare con i cittadini residenti nelle varie articolazioni del territorio reggino, così come rappresenta uno strumento indispensabile per lo sviluppo degli ambienti urbani e il miglioramento della qualità di opere e servizi.

Leggi anche

Per tutti i cittadini interessati si allega altresì l’elenco dei Comitati facenti parte della Rete del Comune di Reggio Calabria.