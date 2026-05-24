Elezioni Reggio, altro scambio di schede al Vallauri: voto interrotto

Dopo il caos iniziale adesso le operazioni di voto stanno proseguendo con il materiale corretto

Nuovo intoppo a Reggio Calabria nel giorno delle elezioni comunali. Dopo il caso già registrato in un’altra sezione (193), lo stesso errore si sarebbe verificato anche all’interno del seggio dell’Istituto Tecnico Industriale “Vallauri”.

Leggi anche

Anche in questo caso il problema riguarda lo scambio delle schede tra circoscrizioni. Secondo quanto emerso, sarebbero state consegnate schede della prima circoscrizione al posto di quelle della seconda, e viceversa.

Diversi cittadini avrebbero già espresso il proprio voto utilizzando la scheda sbagliata. Per questo motivo le operazioni sono state interrotte fino alle 10, in attesa dell’arrivo del materiale corretto.

Leggi anche

Sul posto è intervenuta anche la Digos, presente per coordinare le operazioni e gestire il richiamo degli elettori che avevano votato su una scheda non corrispondente alla propria circoscrizione.

Una volta arrivate le schede corrette, le operazioni di voto sono riprese regolarmente.

L’episodio si aggiunge al precedente errore registrato nella sezione 193, dove erano state consegnate schede della seconda circoscrizione a elettori della prima. Anche lì alcuni cittadini saranno chiamati a rivotare con la scheda giusta.