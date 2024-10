Elezioni Regionali, Nucera: “Occorre agevolare calabresi fuorisede che vogliono votare”

Al Governatore della Calabria Mario Oliverio.

Al presidente del Consiglio Regionale della Calabria Nicola Irto.

“In occasione delle prossime elezioni regionali, nelle scorse settimane attraverso alcuni interventi in diverse trasmissioni televisive e una nota stampa avevo lanciato la proposta di sostenere economicamente le spese di trasporto per i calabresi domicliati fuori dalla nostra regione. Sono tanti infatti i cittadini intenzionati a tornare in Calabria per partecipare democraticamente alle prossime elezioni regionali, ma impossibilitati per i costi proibitivi del biglietto di trasporto.”