Regionali in Calabria, l’affluenza delle ore 12:00: Catanzaro prima per votanti

Primo dato delle elezioni regionali in Calabria. L’affluenza dei votanti alle ore 12:00 si ferma al 7,70%.

A mezzogiorno ecco i primi dati sull’affluenza alle urne a poche ora dall’inizio delle votazioni per il rinnovo del consiglio regionale della Calabria. I dati sull’affluenza restano sempre bassi in Calabria: alle 12 si è recato ai seggi solo il 7,70% dei votanti.

Leggi anche

Nel 2021 si era recato, con riferimento al primo step delle ore 12:00 del primo giorno delle elezioni al 7,41%.

Decisamente più alto il dato delle elezioni del 26 gennaio 2020, quando la percentuale dei votanti alle 12 era stata del 18,70 % circa degli aventi diritto al voto. Nella tornata elettorale precedente, nel 2014, quando però si iniziava a votare alle otto e non alle sette, aveva votato appena l’8.5%.

La provincia con una maggiore affluenza è quella di Catanzaro che fa registrare un 8,80%, a seguire sotto di poco c’è Reggio Calabria con il 7,64%; stessa percentuale Cosenza con 7,64%. Crotone segna un 7,53% dei votanti, ed infine Vibo Valentia con l’6,07%.

Lunedì 6 ottobre CityNow.it seguirà lo spoglio in diretta a partire dalle ore 15:00 con l’analisi del voto, collegamenti dai seggi e interviste esclusive ai candidati.

