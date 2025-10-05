Regionali in Calabria, l’affluenza alle ore 23: i dati provincia per provincia
In leggerissimo calo l'affluenza rispetto al 2021. Reggio rimonta rispetto alle 19 e si attesta la "più attiva" fra le province
05 Ottobre 2025 - 23:30 | di Redazione
L’affluenza alle urne per le elezioni regionali in Calabria si attesta, alle ore 23:00 di domenica, 29,10%, con dati relativi a 2402 sezioni su 2.406. Un valore davvero vicino al precedente dato delle 23 del 2021, quando si era arrivati al 30,88%.
Alle ore 19, la percentuale dei votanti era del 23,07%, confermando un ritmo di partecipazione contenuto ma costante nel corso della giornata.
I dati per provincia: Reggio la più attiva, Cosenza la più bassa
Nel dettaglio provinciale, Reggio Calabria supera – rispetto all’affluenza delle 19 – il capoluogo di regione, raggiungendo il 32,24% dei votanti Segue a pochissima distanza Catanzaro, con il 31,92%, mentre Crotone si attesta al 28,79%.
Più basse le percentuali a Vibo Valentia, dove ha votato il 26,67% degli aventi diritto e soprattutto a Cosenza, dove l’affluenza si ferma al 26,25%.