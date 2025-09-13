Regionali Calabria, Cannizzaro: ‘La nostra una vittoria schiacciante. FI sarà 1° partito a Reggio’

La corsa alle regionali entra nel vivo. A Reggio Calabria, Forza Italia ha inaugurato la segreteria politica di Nino Zimbalatti e, dal palco, l’on. Francesco Cannizzaro non ha usato mezzi termini:

“Forza Italia sarà il primo partito e vincerà le elezioni”.

“Zimbalatti parte integrante di Forza Italia”

Cannizzaro ha tracciato un profilo netto di Zimbalatti, legittimandone il ruolo nel partito:

“Il caso di Nino Zimbalatti a Forza Italia l’abbiamo già narrato precedentemente. Il suo ingresso è archiviato: oggi Nino è parte integrante di questo contenitore valoriale che rappresenta un punto di riferimento per la città e per la Calabria. Porta con sé competenza, esperienza, saggezza, visione e attaccamento al territorio. Lo ringrazio per aver accettato l’invito del partito a scendere in campo. Mi auguro di vederlo presto in Consiglio regionale: lo merita lui, la sua storia, la sua famiglia e lo meritano i suoi elettori”.

La sfida elettorale: “Vinceremo in maniera schiacciante”

Il deputato forzista non ha nascosto il suo ottimismo in vista delle urne, rilanciando l’ambizione di Forza Italia:

“Dal 7 ottobre in poi lavoreremo per rilanciare la città. Vincere le elezioni è un obiettivo certo: le vinceremo in maniera schiacciante. Forza Italia sarà il primo partito della coalizione e credo che sarà il primo partito in assoluto, anche a Reggio Calabria. Abbiamo liste solide e un programma concreto per ridare speranza a una città che non vede l’ora di cambiare registro”.

L’attacco al centrosinistra e al Pd: “Sanità gestita dai loro uomini”

Cannizzaro ha poi affondato il colpo contro gli avversari politici, puntando in particolare sulla questione sanità, uno dei temi caldi della campagna elettorale:

“Falcomatà e la sua compagine sarebbero dovuti andare prima negli ospedali, visto che negli ultimi anni hanno nominato loro i dirigenti di partito alla guida della sanità calabrese. Dal 2014 al 2021 i commissari sono stati espressione del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Questo è un dato di fatto”.

Non è mancata una frecciatina diretta anche al candidato del centrosinistra:

“Pasquale Tridico è in campagna elettorale ma non conosce nemmeno la geografia della Calabria. Non sa che le province sono cinque, figuriamoci se può sapere chi ha governato la sanità negli ultimi anni. Glielo ricorderemo presto”.

Forza Italia rilancia la sfida

Il messaggio di Cannizzaro è chiaro: Forza Italia non solo punta a confermarsi partito di governo, ma rivendica un ruolo guida nella coalizione e nella ricostruzione di una città che, nelle parole del deputato, “vuole voltare pagina”.

Con l’ingresso di Zimbalatti e con una campagna che ruota attorno a temi come turismo, economia e sanità, gli azzurri si preparano a giocare la partita elettorale con la convinzione di poter guidare la svolta per Reggio e per l’intera Calabria.