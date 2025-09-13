Regionali Calabria, Zimbalatti in campo con FI: ‘Obiettivo imprimere una svolta per Reggio’

Turismo e sanità le priorità dell'agenda dell'esponente forzista che ha inaugurato la sua segreteria poltica

Reggio Calabria entra sempre più nel vivo della campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. Tra i protagonisti c’è anche Nino Zimbalatti, consigliere comunale, ora candidato al Consiglio regionale tra le fila di Forza Italia a sostegno di Roberto Occhiuto presidente.

Nel pomeriggio di ieri, Zimbalatti ha inaugurato la sua segreteria politica, un momento che ha segnato ufficialmente l’avvio della sua corsa elettorale. Ai microfoni di CityNow, Zimbalatti ha illustrato le ragioni della sua candidatura e i punti cardine del suo impegno.

“Forza Italia presente e concreta per Reggio”

“Scendo in campo con Forza Italia con la convinzione di poter dare un apporto a un partito che si sta molto dedicando per la Calabria e per la nostra città in particolare – ha dichiarato Zimbalatti –. Lo vediamo dall’aeroporto e dalla presenza quotidiana di tanti turisti che incentivano l’economia reggina. L’obiettivo è dare una svolta all’intera città di Reggio”.

Un riferimento non casuale quello all’aeroporto dello Stretto, al centro di un processo di rilancio che Forza Italia rivendica come risultato concreto del lavoro del governo regionale e nazionale.

Sanità, il nodo centrale della campagna

Il cuore del discorso di Zimbalatti è però la sanità, da anni tallone d’Achille della Calabria:

“È un punto debole che la nostra regione si trascina da troppo tempo – ha spiegato –. Non a caso è commissariata da decenni, con bilanci inesistenti che testimoniano una crisi economica e sociale profonda, che ha avuto ricadute drammatiche sulla gestione sanitaria”.

Medico di professione, Zimbalatti individua proprio in questo settore il fulcro del suo impegno politico:

“Tanto si sta facendo, tanto ancora resta da fare. Essendo medico credo che il mio punto nodale sarà quello di dare al nuovo presidente – spero Occhiuto – l’input per migliorare la sanità e rispondere alle aspettative dei cittadini, dei malati, della tanta gente che soffre. È da qui che bisogna partire per rilanciare davvero la Calabria”.

Una sfida politica e sociale

L’inaugurazione della segreteria rappresenta non solo un passaggio formale, ma anche un segnale politico forte: Zimbalatti entra ufficialmente nella competizione regionale con il chiaro intento di rafforzare la pattuglia forzista e di portare nel dibattito le istanze della città metropolitana di Reggio Calabria.

Il messaggio è chiaro: turismo, economia e soprattutto sanità saranno le priorità della sua agenda politica. Temi che, nelle prossime così come già in queste settimane, entreranno sempre più al centro del confronto elettorale, in vista di una tornata che si annuncia decisiva per gli equilibri politici calabresi.