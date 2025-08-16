Regionali in Calabria, Versace scende in campo: sarà candidato con Dp

Vincenzo Maesano, Salvatore Fuda e Antonio Billari e gli altri probabili candidati della lista Democratici e Progressisti con Carmelo Versace

Carmelo Versace candidato alle prossime elezioni regionali in Calabria. Da diversi giorni rumors soffiavano in quella direzione, la conferma adesso dallo stesso vice sindaco metropolitano attraverso un post sui social.

“Una decisione unilaterale e opportunistica, ahimè, ci ha obbligato ad una campagna elettorale breve. Ho deciso di impegnarmi in prima persona, in questa importantissima sfida, dalla quale dipende il futuro della nostra Regione.

Comunicare i propri programmi e le proprie intenzioni al popolo calabrese, desideroso di riposarsi dopo un anno di lavoro, non sarà facile, ma ci proverò con tutto me stesso per fare capire, a voi cittadini, che una rappresentanza diversa, fatta di trasparenza e onestà è sempre possibile”, le parole di Versace.

Il sindaco di Bovalino Vincenzo Maesano, il consigliere metropolitano Salvatore Fuda e Antonio Billari, secondo quanto raccolto, saranno gli altri candidati della lista Dp nella circoscrizione Sud. L’assessore comunale al Comune di Reggio Calabria Giuggi Palmenta e l’ex assessore comunale a Motta San Giovanni Carmela Latella invece i possibili nomi donna all’interno della stessa lista.