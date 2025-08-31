Elezioni Regionali Calabria: ecco i candidati del Movimento 5 Stelle
La lista completa dei candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni del 5 e 6 ottobre. Tutti i nomi per circoscrizione
31 Agosto 2025 - 15:14 | di Redazione
Il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato la lista dei propri candidati alle elezioni regionali calabresi del 5 e 6 ottobre 2025.
Ecco di seguito i nomi dei candidati, suddivisi nelle tre circoscrizioni – Nord, Centro e Sud – a copertura dell’intero territorio regionale.
Circoscrizione Nord (Provincia di Cosenza)
- Elisa Scutellà – Genova, 31 ottobre 1987
- Davide Tavernise – Cariati, 13 settembre 1991
- Giuseppe Giorno – Cosenza, 7 gennaio 1980
- Veronica Buffone – Cosenza, 10 luglio 1987
- Massimiliano Battaglia – Cosenza, 9 settembre 1969
- Teresa Sicoli – Amantea, 19 gennaio 1968
- Gianfranco Orsomarso – Fagnano Castello, 14 gennaio 1954
- Concetta Cuparo – Praia a Mare, 1 gennaio 1988
- Antonio Maiolino – Castrovillari, 24 marzo 1996
Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia)
- Elisabetta Maria Barbuto – Firenze, 14 luglio 1957
- Luigi Antonio Stranieri – Girifalco, 15 marzo 1964
- Marco Miceli – Vibo Valentia, 7 novembre 1975
- Chiara Patertì – Vibo Valentia, 24 agosto 1996
- Daniela Francesca Iannazzo – Lamezia Terme, 15 aprile 1977
- Antonio Bevilacqua – Crotone, 9 novembre 1956
- Olinda Suriano – Paola, 2 ottobre 1977
- Terri Boemi – Napoli, 21 febbraio 1964
Circoscrizione Sud (Provincia di Reggio Calabria)
- Giovanna Milena Roschetti – Reggio Calabria, 10 luglio 1963
- Antonio Germanò – Reggio Calabria, 22 maggio 1982
- Benedetta Genovese – Messina, 25 gennaio 1967
- Ismaele Ottavio Caruso – Taurianova, 29 novembre 1961
- Rosario Antipasqua – Roma, 6 luglio 1966
- Filippo Zavaglia – Mammola, 9 agosto 1967
