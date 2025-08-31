City Now

Elezioni Regionali Calabria: ecco i candidati del Movimento 5 Stelle

La lista completa dei candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni del 5 e 6 ottobre. Tutti i nomi per circoscrizione

31 Agosto 2025 - 15:14 | di Redazione

movimento stelle

Il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato la lista dei propri candidati alle elezioni regionali calabresi del 5 e 6 ottobre 2025.

Ecco di seguito i nomi dei candidati, suddivisi nelle tre circoscrizioni – Nord, Centro e Sud – a copertura dell’intero territorio regionale.

Circoscrizione Nord (Provincia di Cosenza)

  • Elisa Scutellà – Genova, 31 ottobre 1987
  • Davide Tavernise – Cariati, 13 settembre 1991
  • Giuseppe Giorno – Cosenza, 7 gennaio 1980
  • Veronica Buffone – Cosenza, 10 luglio 1987
  • Massimiliano Battaglia – Cosenza, 9 settembre 1969
  • Teresa Sicoli – Amantea, 19 gennaio 1968
  • Gianfranco Orsomarso – Fagnano Castello, 14 gennaio 1954
  • Concetta Cuparo – Praia a Mare, 1 gennaio 1988
  • Antonio Maiolino – Castrovillari, 24 marzo 1996

Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia)

  • Elisabetta Maria Barbuto – Firenze, 14 luglio 1957
  • Luigi Antonio Stranieri – Girifalco, 15 marzo 1964
  • Marco MiceliVibo Valentia, 7 novembre 1975
  • Chiara Patertì – Vibo Valentia, 24 agosto 1996
  • Daniela Francesca IannazzoLamezia Terme, 15 aprile 1977
  • Antonio Bevilacqua – Crotone, 9 novembre 1956
  • Olinda Suriano – Paola, 2 ottobre 1977
  • Terri Boemi – Napoli, 21 febbraio 1964

Circoscrizione Sud (Provincia di Reggio Calabria)

  • Giovanna Milena Roschetti – Reggio Calabria, 10 luglio 1963
  • Antonio Germanò – Reggio Calabria, 22 maggio 1982
  • Benedetta Genovese – Messina, 25 gennaio 1967
  • Ismaele Ottavio Caruso – Taurianova, 29 novembre 1961
  • Rosario Antipasqua – Roma, 6 luglio 1966
  • Filippo Zavaglia – Mammola, 9 agosto 1967
  • Elisa Scutellà – Genova, 31 ottobre 1987

