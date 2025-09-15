City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Elezioni Regionali in Calabria, Lucano resta escluso: confermata la decisione

Il Tar di Catanzaro ha dichiarato improcedibile il ricorso dei legali di Lucano

15 Settembre 2025 - 17:56 | Redazione

Lucano su decadenza

Domenico “Mimmo” Lucano resta escluso dalla lista di Avs alle prossime elezioni regionali in
Calabria. Il Tar di Reggio Calabria al termine dell’udienza di stamani, ha confermato la decisione della commissione elettorale reggina che lo aveva dichiarato incandidabile escludendo il sindaco di Riace ed europarlamentare per la legge Severino dopo la condanna definitiva nel processo Xenia a 18 mesi per falso. Il Tar di Catanzaro, invece, ha dichiarato improcedibile il ricorso dei legali di Lucano.

Elezioni RegionaliMimmo LucanoCalabria Politica