Regionali Calabria, Berlusconi: ‘Opportunità di chiudere una stagione che vi ha umiliato’

In occasione delle Elezioni Regionali che si terranno in Calabria giorno 26 gennaio, ecco il parere di Silvio Berlusconi, che ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video messaggio.

La Calabria arretra. Ha il peggior tasso di disoccupazione in Italia e servizi non adeguati: i ragazzi sono costretti ad emigrare per studiare e gli anziani ad andare nelle altre Regioni per farsi curare. È scollegata dal resto del Paese per l’assoluta mancanza di collegamenti e infrastrutture che la penalizzano anche per il turismo.