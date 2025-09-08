Regionali, sondaggio Youtrend: Occhiuto in vantaggio. Tridico: ‘Hanno risposto anche dal Trentino’

Nell’ultimo sondaggio Youtrend per @skytg24 è stato chiesto agli italiani un pronostico sulle sei elezioni regionali previste in autunno: sarebbero in realtà sette includendo la Valle d’Aosta, ma lì non è prevista l’elezione diretta del presidente della regione. Inoltre nel sondaggio è stata chiesta una previsione, non l’intenzione di voto, e la domanda è stata posta a tutto il campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, non solo ai residenti in ciascuna regione al voto.

Il centrosinistra ha tre uscenti – in Toscana, Campania e Puglia – e secondo gli italiani si confermerebbe alla guida di queste regioni, così come il centrodestra rivincerebbe in Veneto e Calabria. Nelle Marche, in cui il presidente uscente è Francesco Acquaroli di Fratelli d’Italia, l’esito è invece molto incerto: il 25% pronostica una vittoria di Ricci e il 36% di Acquaroli, ma il 39% non sa.

Per la maggioranza del campione (52%) queste elezioni regionali non avranno comunque effetti concreti sulla stabilità del Governo Meloni.

Nota metodologica: sondaggio svolto con metodologia CAWI tra il 3 e il 5 settembre 2025 su un campione di 805 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagate per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d’errore è del +/- 3,5% con un intervallo di confidenza del 95%.

A distanza di poche ore è arrivata la replica di Tridico sul sondaggio Youtrend.

«Una previsione spacciata per un ennesimo sondaggio dopato. I dati di Youtrend sono chiarissimi: “È stata chiesta una previsione – spiega la società di consulenza – non l’intenzione di voto; inoltre la domanda è stata posta a tutto il campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne, e non solo ai residenti in ciascuna regione al voto”. In pratica ha risposto anche chi abita a Trento cosa voterebbero i calabresi».

È quanto dichiara Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista.