Regionali, Toscano: “Tridico e Occhiuto, entrambi se ne fregano della salute dei Calabresi”

“Tridico e Occhiuto sono concordi nell’usare la paura per legittimare operazioni vergognose come il green pass, sono entrambi favorevoli all’invio di armi in Ucraina e tifano per l’Unione Europea di Von der Leyen, che impone austerità fiscale, chiusura degli ospedali e aumento della disoccupazione. Non litigano per far trionfare un’idea politica, perché di idee non ne hanno.

Si confrontano solo per guadagnare il posto di gestori di interessi esterni per conto terzi. Inoltre, abbiamo due candidati alla Presidenza della Regione Calabria noti per avere vessato i cittadini in maniera vergognosa e antiscientifica in epoca psicopandemica”. Ad affermarlo è Francesco Toscano, candidato alla Presidenza della Regione Calabria per Democrazia Sovrana e Popolare.

“Tridico è un uomo di Conte, il premier dei lockdown e dei ricatti. Occhiuto cavalcava invece le paure recitando in maniera grottesca la parte dello sceriffo per la gioia delle multinazionali del farmaco. Queste persone non hanno a cuore la salute dei calabresi. Tutti i calabresi sanno che la sanità è al collasso, sanno che recarsi in un pronto soccorso (quando c’è) è come giocare un terno al lotto. A questa gente della salute dei cittadini non interessa nulla.

Entrambi i servitori dei medesimi interessi volevano favorire la compravendita di vaccini inefficaci e potenzialmente pericolosi per entrare nelle grazie dei padroni della UE che creano e distruggono le carriere politiche di servili figuranti travestiti da politici. Democrazia Sovrana e Popolare è l’unica alternativa”, le parole di Toscano.