Regionali, Acquaroli (Cdx) rieletto presidente delle Marche. Campo largo sconfitto

"Agli insulti e alle polemiche della sinistra, i marchigiani hanno dato una risposta chiara: grazie", le parole di Salvini. Ricci: 'Ho chiamato Acquaroli per complimentarmi'

“Francesco Acquaroli (centrodestra) è rieletto presidente delle Marche”. Lo scrive sul suo account X l’istituto demoscopico, Youtrend, confermando il bis del governatore marchigiano.

“Agli insulti e alle polemiche della sinistra, i marchigiani hanno dato una risposta chiara: grazie”. Così il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini commenta sui social la vittoria di Francesco Acquaroli nelle Marche.

“Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti Francesco e buon lavoro”. Lo afferma sui social Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di FdI.

“I marchigiani hanno scelto la continuità, il dato è chiaro. Ho chiamato Acquaroli per complimentarmi”, ha detto Ricci in conferenza stampa, riconoscendo la vittoria del governatore di centrodestra. Intanto, sono arrivate anche le prime proiezioni sui voti di lista: Fratelli d’Italia si attesterebbe al 24,10%, superando il Partito Democratico fermo al 20%, che alle scorse regionali era la prima forza politica. Nel centrodestra Forza Italia (9%) davanti alla Lega (8,70%). Nel campo largo deludenti rispetto alle attese sia il risultato di Avs (4,40%) che quello del M5s (5,80%). Alle urne sono stati chiamati 1.325.689 elettori, con un incremento dell’1,2% rispetto al 2020. I seggi allestiti sono stati 1.572, inclusi 14 seggi ospedalieri. L’affluenza definitiva si è attestata al 50,01%, ha votato un elettore su due.