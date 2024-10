Elezioni San Luca, Bartolo e Davi faccia a faccia in televisione

Il faccia a faccia fra i candidati sindaci per il comune di San Luca, Bruno Bartolo per la lista «San Luca ai Sanluchesi» e Klaus Davi per la lista «San Luca – Klaus Davi Sindaco», verrà trasmesso su Telemia durante la trasmissione «Al voto al voto», in onda sabato 18 alle ore 21.30 (canale 85 del digitale terrestre) e visibile anche in streaming su www.telemia.it.

Il confronto verrà registrato domani pomeriggio negli studi di Roccella Jonica.

A pochi giorni dalle elezioni, è Intensa l’agenda del massmediologo: alle 11 sarà all’ospedale di Locri, al centro delle polemiche per la cattiva gestione, per dare manforte alle inascoltate richieste dei sindaci della Locride su un miglioramento del servizio. Davi poi si recherà a San Luca per incontrare le elettrici e gli elettori in un pubblico dibattito sul proprio programma, in un’ottica di ascolto e confronto con la cittadinanza. Con l’occasione presenterà anche i candidati consiglieri della propria lista.