Elezioni a San Luca, dopo Klaus Davi scende in campo il Movimento ‘Liberi di Ricominciare’

Il Movimento “Liberi di Ricominciare”, guidato dal suo Presidente, prof. Paolo Ferrara ha ufficializzato la presentazione di una propria lista per le prossime elezioni comunali, previste in primavera. L’annuncio rappresenta un passo importante per il comune di San Luca attualmente commissariato e segna una nuova sfida politica per il territorio.



La decisione di partecipare alle elezioni a San Luca rappresenta una presa di posizione forte e simbolica. Il comune è noto per la sua storia complessa e le difficoltà nel garantire continuità amministrativa e partecipazione democratica.

Le parole di Paolo Ferrara “Scendiamo in campo contro la democrazia sospesa, a tutela della dignità di tutti i cittadini, privati del diritto fondamentale di essere rappresentati e di scegliere il proprio futuro” ha dichiarato Paolo Ferrara, figura già nota per il suo impegno politico come attuale Presidente del Consiglio Comunale di Platì e per la sua leadership all’interno del Movimento.

Ferrara ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è restituire la dignità a una comunità che è stata privata della possibilità di scegliere chi la governa. San Luca merita una politica fatta di ascolto, concretezza e rispetto delle sue tradizioni e potenzialità”.



La dichiarazione di candidatura del Movimento “Liberi di Ricominciare” giunge in risposta e si contrappone alla possibilità di candidature esterne, come quella del noto massmediologo Klaus Davi, che in passato si era già presentato a San Luca per poi abbandonare il mandato, dimettendosi per inseguire altre ambizioni politiche a Reggio Calabria.

“Questo tradimento della fiducia è stato un duro colpo per una comunità che merita invece stabilità e rispetto, non scelte opportunistiche dettate dalla visibilità mediatica. Il nostro impegno è contro la democrazia sospesa, per restituire dignità a una comunità troppo spesso dimenticata o strumentalizzata. San Luca non ha bisogno di chi cerca visibilità o palcoscenici mediatici, ma di amministratori interpreti dei valori locali, guidata da persone che condividano davvero la vita e le difficoltà del paese”, ha dichiarato Ferrara, che guida anche il Consiglio Comunale di Platì e vanta una solida esperienza amministrativa.

San Luca, uno dei comuni simbolo della Calabria, ha bisogno di una politica che guardi ai reali bisogni della comunità, lontana da spettacolarizzazioni o promesse vuote.

“Siamo pronti a offrire un’amministrazione fatta di serietà, ascolto e amore per questa terra. È il momento di voltare pagina e costruire insieme un futuro migliore”, ha concluso Ferrara.



Con questa iniziativa, il Movimento punta a essere un punto di riferimento per i cittadini di San Luca, promuovendo un cambiamento concreto e costruendo un’amministrazione trasparente e vicina alle esigenze della popolazione. “San Luca non deve essere un simbolo di abbandono o commissariamento, ma un esempio di rinascita, guidato da chi conosce il valore di questa terra e sa come proteggerla e valorizzarla”, ha concluso Ferrara.



Il Movimento invita tutti i cittadini a unirsi a questa sfida per restituire a San Luca la dignità che merita, scegliendo una guida autenticamente sanluchese per le elezioni che segneranno il futuro della comunità.

Nelle prossime settimane saranno programmate delle iniziative per costruire insieme un programma condiviso per rispondere alle esigenze di tutti e organizzare le primarie per la scelta democratica del candidato.