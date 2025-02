Elly Schlein a Cutro, il sindacato Fsp Polizia di Stato: ‘Manca di rispetto a tutti i lavoratori’

In merito alla partecipazione del segretario del Partito Democratico, Elly Schlein, alla veglia commemorativa per il secondo anniversario del naufragio di Cutro, prevista per mercoledì 26 febbraio alle ore 4 del mattino, il Segretario Nazionale del Sindacato Fsp Polizia di Stato, Giuseppe Brugnano.

“Questa iniziativa puramente politica, di cui non si comprende l’utilità sociale – afferma Brugnano – non solo aggraverà il lavoro delle forze di polizia già impegnate in un territorio a elevata tensione come quello della provincia di Crotone, ma manca di rispetto anche nei confronti degli altri professionisti, come i giornalisti e gli operatori dei media, che saranno costretti a seguire l’evento in condizioni di disagio e privazione del sonno. La scelta di un orario così improbo, alle 4 del mattino, non solo penalizza i lavoratori della sicurezza, ma crea una situazione di disagio per chiunque svolga un ruolo informativo, con il rischio di compromettere la qualità del servizio e l’efficienza dei vari settori coinvolti”.

Brugnano sottolinea che la politica, pur essendo fondamentale per portare solidarietà e giustizia sociale, deve tenere in considerazione le esigenze e le difficoltà di tutti i settori lavorativi.

“È inaccettabile – prosegue – che per motivi di visibilità politica si costringano i lavoratori a orari e impegni che vanno contro la loro salute e la loro serenità. Le forze dell’ordine, così come i giornalisti e tutti gli altri operatori, devono poter lavorare in condizioni che rispettino la loro dignità e la loro professionalità, senza essere strumentalizzati per finalità che non riguardano la sicurezza o il benessere dei cittadini”.

Infine, Brugnano chiede alle autorità competenti di riflettere seriamente sull’opportunità di pianificare eventi che possano gravare in modo inaccettabile sui lavoratori.