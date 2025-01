Unisciti al team di Eltò Group: costruisci il tuo futuro nel mondo della bellezza

I requisiti e come candidarsi per le posizioni aperte presso il salone parrucchieri di Reggio Calabria

A Reggio Calabria c’è un salone che non è solo un punto di riferimento per la bellezza, ma un vero laboratorio di creatività e innovazione: Eltò Group Parrucchieri. Con una storia di successi e una filosofia che unisce tradizione e avanguardia, oggi il salone apre le sue porte ai giovani talenti che vogliono costruire un futuro nel mondo della bellezza.

Trasforma il tuo talento in una carriera

Il mestiere del parrucchiere è uno dei più stimolanti e creativi per chi desidera esprimere il proprio estro artistico. Eltò Group lo sa bene e, da sempre, investe nei giovani, offrendo loro non solo un’opportunità lavorativa, ma un percorso formativo che può cambiare la loro vita.

“Crediamo nei giovani, nelle loro idee e nella loro energia,” spiegano i titolari del salone. “Lavoriamo in squadra per creare un ambiente stimolante dove ogni giorno è un’occasione per crescere e imparare”.

Un luogo dove la bellezza è arte

Eltò Group non è un semplice salone: è un atelier della bellezza, dove ogni dettaglio è curato con passione. Dai tagli sartoriali ai colori unici, ogni servizio è personalizzato per valorizzare l’unicità di ogni cliente. Questo approccio fa del salone un punto di riferimento per chi cerca qualità e innovazione, ma anche un luogo dove i giovani talenti possono imparare l’arte dell’hairstyling in tutte le sue sfaccettature.

Cosa offre Eltò Group ai nuovi talenti?

i giovani che entrano a far parte del team ricevono una formazione pratica e teorica, collaborando con professionisti esperti e imparando le tecniche più innovative. Un ambiente stimolante: lavorare in squadra significa crescere insieme, scambiarsi idee e migliorarsi costantemente.

lavorare in squadra significa crescere insieme, scambiarsi idee e migliorarsi costantemente. Possibilità di successo: con il supporto del salone, ogni giovane può costruire una carriera solida e appagante, trasformando la propria passione in una professione.

Eltò Group è alla ricerca di giovani anche con esperienza, motivati, creativi e desiderosi di intraprendere una carriera nel mondo della bellezza.

Come candidarsi

Se pensi di avere il talento e l’entusiasmo necessari per far parte del team Eltò Group, non perdere l’occasione. Compila il modulo che trovi qui sotto e invialo via mail a eltogroup.c@libero.it insieme al tuo CV.

Maggiori informazioni

Viale Calabria 353, Reggio di Calabria

096552020

Visita le pagine Facebook e Instagram o il sito.