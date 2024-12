Emendamento Cannizzaro, Romeo: “Un gesto d’amore per i comuni della Vallata del Gallico”

Di seguito il comunicato stampa di Domenico Romeo, sindaco di Calanna.

“L’emendamento presentato dall’Onorevole Cannizzaro, che ha inserito nella manovra di bilancio statale un contributo di 4 milioni di euro per la messa in sicurezza, rigenerazione urbana, riqualificazione delle strade, immobili ed edifici pubblici nei comuni della Vallata del Gallico, è un segno tangibile di attenzione.

Ma, in questo caso, non è esagerato definirlo come un vero e proprio gesto di amore e appartenenza verso le Amministrazioni Comunali di Calanna, Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte e Santo Stefano in Aspromonte“.

Leggi anche

L’emozione dell’amministratore locale

“L’emozione che ho provato, come amministratore locale, quando l’onorevole ci ha comunicato la sua iniziativa in sede di Commissione Bilancio, è indescrivibile. L’annuncio in Camera dei Deputati lo scorso 20 dicembre ha evidenziato la consapevolezza delle ricadute positive di questo emendamento. Investimenti che, a partire dal 2025 e proseguendo nel 2026, interesseranno i nostri territori con una cifra importante, soprattutto in un contesto di legge di bilancio statale difficile e dibattuta.

La soddisfazione di vedere che il nostro riferimento politico, con il quale collaboriamo da oltre 20 anni, continua a dimostrare un amore viscerale per ogni angolo della Vallata del Gallico, ogni suo scorcio e ogni singolo compaesano, è una conferma della solidità di questo legame”.

Orgoglio per il nostro territorio

La fierezza di sentire, tra i deputati di tutta Italia, il nostro territorio al centro del discorso in un’aula gremita di politici è stata enorme. Come ha detto chiaramente l’Onorevole Cannizzaro, “la Vallata del Gallico in Provincia di Reggio Calabria, nel cuore dell’Aspromonte, è l’unico posto al mondo dove si scia guardando il mare”. Un posto che abbraccia i comuni di Calanna, Laganadi, Sant’Alessio e Santo Stefano in Aspromonte, e che oggi vede realizzarsi un altro grande passo verso il suo riscatto.

Un gesto di dedizione e passione

“Questa iniziativa è la dimostrazione di come dedizione, capacità e passione possano fare la differenza quando un politico lavora con amore verso il proprio territorio.

L’onorevole Cannizzaro ha dimostrato, ancora una volta, di essere un punto di riferimento stabile per le nostre comunità, con risultati che, fino a pochi anni fa, sembravano impossibili da ottenere. Il suo operato ci inorgoglisce e alimenta la fiducia che abbiamo nei confronti della buona politica, rafforzando la speranza di un futuro migliore per le nostre terre.

La sua azione, e quella di Forza Italia, continua a dimostrare una grande attenzione per le esigenze della Calabria e di Reggio Calabria, con l’obiettivo di migliorare la vita dei cittadini e valorizzare i luoghi dove viviamo”, conclude Romeo.