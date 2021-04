Covid, la fine di Emergency in Calabria. Strada: 'La disponibilità c'era. Nessuno ci ha risposto'

Termina il periodo di Emergency in Calabria. A dare la notizia e raccontare cosa accade nella Regione, e più precisamente nel mondo della sanità, è stato il fondatore Gino Strada in un'intervista a La Stampa.

Gino Strada, fondatore di Emergency, è tornato a parlare di sanità in Calabria. Ben noti, ai calabresi, sono i battibecchi che lo hanno visto protagonista insieme al Presidente facente funzioni che sembravano ormai cosa passata. Al quotidiano La Stampa, però, Strada ha raccontato:

"Abbiamo finito. Abbiamo dato la nostra disponibilità anche a prendere in mano la gestione di diciotto ospedali chiusi ma per ora non ci ha risposto nessuno. Ospedali chiusi ufficialmente per ragioni di budget, ma al solito perché si è preferito sostenere la sanità privata. La gente ha perso la speranza di rivedere una sanità pubblica che funzioni. E poi ci sono le infiltrazioni della criminalità organizzata. Diciamo che sono strutturali più che infiltrazioni".