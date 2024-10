Emergenza Covid, Siclari: ‘Governo dia riconoscimenti ai sanitari e risarcisca le imprese’

"Il Governo non ha attribuito i giusti riconoscimenti a tutto il personale sanitario ed alle forze dell’ordine in prima linea nella terribile guerra contro il Covid"

“Il Governo non ha attribuito i giusti riconoscimenti a tutto il personale sanitario ed alle forze dell’ordine che sono stati finora, in prima linea, nella terribile guerra contro il Covid. Il Governo non ha indennizzato e risarcito le imprese che hanno subito, oltre agli effetti della crisi sanitaria, anche quelli della crisi economica. Un ulteriore lockdown, senza alcuna programmazione degli interventi, in campo sanitario ed in materia economica, sarebbe una catastrofe segnerebbe un punto di non ritorno per il Paese che non potrebbe avere più la forza di risollevarsi.” Lo afferma il Senatore Marco Siclari.

“All’esito del vertice Stato, Regioni, Comuni e Province, con i ministri Boccia e Speranza, il commissario Arcuri e il capo della Protezione civile Borrelli, convocato per le prossime ore, si inverta la rotta e la tendenza adottando una strategia anticovid che metta in campo sia azioni per migliorare l’assistenza sanitaria, covid e non covid, sia provvedimenti per risollevare l’economia italiana, mortificata e depressa dalla crisi.” Ha così concluso il senatore azzurro.