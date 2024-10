“Invito quindi, il Governo, chiesto il parere al comitato scientifico, che ne coadiuva l’azione nella gestione sanitaria dell’emergenza, a predisporre misure che consentano, per il tramite della rete capillare delle USCA (assistenza sanitaria a domicilio) e dei sanitari di medicina generale, la somministrazione dell’eparina a domicilio per pazienti COVID, sin dai primi giorni in cui si manifestano i sintomi specifici. Spero che, anche per questa proposta, il Governo non dimostri il colpevole ritardo troppe volte palesato in passato.”