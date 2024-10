Emergenza rifiuti a Ciccarello, l’appello di un cittadino: “Civiltà e autorità non esistono”

“Sono un cittadino di Reggio Calabria, contatto la redazione del vostro giornale per cercare di mettere alla luce uno dei problemi che riguarda la nostra città che viene sottaciuto e sconsiderato che riguarda, con più precisione, il quartiere di via Ciccarello.

Quest’ultimo, da decenni, versa in uno stato di totale abbandono e degrado dove la civiltà e l’autorità non esistono. Ogni giorno si assiste alla vandalizzazione e la gente onesta e civile che paga le tasse viene tenuta sotto il controllo e in uno stato di terrore e omertà da parte di bande di criminali denominati bonariamente “Rom”, che tra l’altro godono di una strana impunità e disattenzione da parte delle istituzioni competenti, che controllano e tengono sotto scacco il quartiere con attività delinquenziali di ogni genere e forma e sversando quotidianiamente con mezzi o semplicemente a piedi quintali di immondizia varia, che in barba alla raccolta differenziata attuata solo dalla gente onesta e in regola che paga le tasse, la quasi totalità dell’immondizia che occupa le strade e i marciapiedi della zona per non parlare di ogni altra attività illecita e delinquenziale che svolgono indisturbati sotto gli occhi disattenti delle autorità.

Mi auguro quest’appello possa servire ad iniziare un vero controllo e bonifica della zona che, tuttavia, è servita da supermercati e zone di attività ludiche.

Per chi fa finta di non sapere o ignora il problema che si inizi a limitare questi gentili “signori” e dei loro tutori rappresentati da certe associazioni e cooperative che operano non proprio senza scopo di lucro che di civiltà non conoscono nemmeno il significato più remoto e poi si può parlare di altro”.