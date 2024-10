Emergenza rifiuti, il vice sindaco Neri: “Scuse di Anas non bastano”

Il vice sindaco di Reggio Calabria Armando Neri, attraverso un’intervista rilasciata a RTV, ha fatto il punto della situazione in merito all’emergenza rifiuti e a quanto accaduto con Anas nei giorni scorsi.

Altri interventi su Mosorrofa, Sala, Ciccarello, Modena, Viale Europa, Via Pio XI, Via Padre Catanoso, Via Eremo Condera, Sott’Argine Calopinace, Via Reggio Campi, Ponte Sant’Anna, Bretelle Calopinace, Gallico Via San Martino, Gallico Area Mercatale, zona Ortopedico, Ponte libertà, Santa Caterina, Porto e adesso stiamo intervento su zona Marconi e Sbarre. Ringrazio tutti i lavoratori impegnati in questo servizio.

Il fatto che ci lascia stupiti è vedere un’azienda pubblica come Anas si sia potuta rendere protagonista di azioni di questo tipo. E’ un qualcosa di inconcepibile, anche perchè proprio nella zona di Mortara di Pellaro si era appena compiuta un’azione di pulizia straordinaria.

Abbiamo letto una stringata lettera di scuse, quelle 4 righe non bastano. Anas dovrà prendersi cura di quelle che sono le loro responsabilità istituzionali. Anas deve tenere pulite le vie di accesso alla città, spesso non è così”.