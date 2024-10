Emergenza rifiuti, Falcomatà: “Incredibile, anche Anas fra i lordazzi” – VIDEO

Come ogni lunedì, da qualche mese a questa parte, il sindaco Falcomatà presenta sulla sua pagina facebook dei video con i resoconti di ciò che avviene a Reggio Calabria. Quello di questa settimana ci tocca ancor più da vicino.

Ancora una volta al centro dell’attenzione vi è l’emergenza rifiuti. Grazie alle telecamere installate dall’Amministrazione Comunale, alle segnalazioni provenienti dagli stessi cittadini si è riusciti a multare gli ‘incivili‘, ma la lotta sembra non aver mai fine.

[custom_video numerazione=”1″ /]

“Al momento ci sono delle indagini in corso e proprio per questo non possiamo mostrarvi il video completo, solamente alcuni fotogrammi. Già da questi è evidente come un furgoncino ed alcuni dipendenti Anas siano stati colti in ‘flagranza di reato’ mentre scaricano materiali in una fiumara cittadina, nella zona di Mortara.

Le istituzioni devono guidare i cittadini, devono dare il buon esempio. Proprio per questo non possiamo aspettarci una minima lettera di scuse da parte di Anas, proprio per questo chiederemo il risarcimento dell’immagine della città. Queste immagini mortificano Reggio, mortificano la comunità, soprattutto perchè l’amministrazione comunale ha chiesto un impegno ad Anas. L’impegno a mantenere pulite le rotatorie di loro competenza, gli accessi autostradali, a creare meno disagi possibili nel corso dei lavori che si sono svolti e si stanno svolgendo nella zona di gallico – catona. E questa è stata la risposta”.