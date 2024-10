Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, Neri: “Ecco cosa sta succedendo” – FOTO

"Se ne volete sapere di più, vediamoci in diretta su CityNow, sarò a vostra disposizione per rispondere a tutte le domande". Le parole del vice sindaco Armando Neri

“Per tenervi informati sempre, vorrei che in questi giorni foste con me per vedere quello che vedo io e quello che stiamo facendo, con Nino Zimbalatti, su indirizzo del Sindaco Giuseppe Falcomatà. Ve ne dico due”.

Il vice sindaco con delega all’ambiente, proprio in questi giorni, è a lavoro per cercare di risolvere l’emergenza rifiuti in città. In un lungo post su facebook l’Avv. Armando Neri spiega ai cittadini gli interventi messi in atto sul territorio metropolitano:

“UNO: forse non lo hanno ancora capito i “signori”, ma la tolleranza continua a essere ZERO, anzi sotto ZERO.

Infatti stamattina abbiamo continuato ad essere strada per strada con la Polizia Municipale e gli ispettori ambientali comunali e di Avr (tutti straordinari, li ringrazio del lavoro che stanno facendo). Stiamo continuando ad aprire le buste ed a sanzionare trasgressori ed evasori. Dimenticavo, ne abbiamo anche colti in FLAGRANZA e anche con le TELECAMERE. Sono stato personalmente in strada e guardate, ci sono “cittadini” che buttano anche mastelli praticamente nuovi! Intatti! Con codice a barra “abraso”, nel tentativo di non essere scoperti. Illusi, lo vedranno come andrà a finire. Ma che hanno in testa? DUE: Impianti. In queste ore il servizio di raccolta delle microdiscariche e quello di differenziata hanno avuto intoppi”.

Qual è il problema alla base di questi intoppi? Il vice sindaco afferma che si tratta degli impianti.

“Il telefono squilla sempre molto presto e nelle prime ore della giornata mi informano che l’impianto di Sambatello è pieno e non possiamo più portare rifiuti, perché la discarica di Crotone (oggi unica discarica calabrese) non sta in questo momento facendo conferire gli scarti di lavorazione. L’impianto di Sambatello funziona bene a regime, lì conferiamo l’indifferenziato. Sono andato personalmente a Sambatello a vedere e i capannoni sono davvero pieni di scarti di lavorazione dei rifiuti (guardate le foto). Se le discariche e gli impianti non girano a dovere, torniamo punto e a capo e i sacrifici che facciamo per pulire la Città vengono vanificati e questo NON VA BENE”.

Neri prosegue:

“Sul tema degli impianti e delle discariche, come Comune abbiamo poteri molto limitati, ma sono sul campo, in contatto continuo con la Regione e con i gestori degli impianti, dai quali sto riscontrando disponibilità, perché la Città qui a Reggio noi reggini la vogliamo pulita”.

Il vice sindaco, infine, invita i cittadini a seguire la nostra intervista.

“Se ne volete sapere di più, vediamoci tra un paio d’ore in diretta su CityNow, sarò a vostra disposizione per rispondere a tutte le domande, a dopo, vi tengo aggiornati”.

